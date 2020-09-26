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Пушков высмеял мечту Киева «присосаться» к деньгам Евросоюза
26 сентября 2020, 13:15 • 133 • Украина
Москва, 26 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял мечту Украины «присосаться» к деньгам Евросоюза.
Пушков заявил, что заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля положит конец «украинской мечте» о том, что Киев в благодарность за враждебное отношение к России сможет «паразитировать» на ЕС.
Ранее Боррель указал, что Евросоюз не будет заниматься благотворительностью в отношении Украины. В разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским он подчеркнул, «ЕС — не банкомат».
Пушков называл заявление Борреля крайне важным и напомнил, что мечта «присосаться» к деньгам Европы была одной «главной надеждой Майдана».
Он напомнил о поговорке «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». По словам Пушкова, Украина уже попала в эту мышеловку, и предостерег жителей Белоруссии от совершения подобной ошибки.
Ранее руководитель Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев до конца 2020 года рассчитывает получить 3,5 миллиарда долларов от МВФ, до 1 миллиарда долларов — от Всемирного банка и более миллиарда евро — от Евросоюза. При этом с 2014 года госдолг Украины вырос в 3,3 раза — в первом квартале текущего года он составлял 2,3 триллиона гривен, увеличиваясь после Майдана в среднем на 700 миллионов гривен ежедневно.
Автор: Виталий Рыжков
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