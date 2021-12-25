Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтве...
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
«Даже дети будут сыпать песок в баки танков». В «Свободе» поняли, что Запад их с...
Главная / Политика

Пушков высмеял испугавшегося «четвертого рейха» Качиньского

25 декабря 2021, 14:00  •  110 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков 24 декабря высмеял испугавшегося «четвертого рейха» главу правящей партии Польши Ярослава Качиньского.
Ранее, в пятницу, Качиньский заявил изданию Gazeta Polska Codziennie, что Германия пытается федерализировать Евросоюз под предводительством Берлина, назвав это созданием «четвертого рейха». Он считает, что ФРГ хочет «подчинить себе поляков, лишив их права на самоопределение».
«Странно, что Ярослав Качинский только сейчас это обнаружил: федерализация Европы и создание единого супергосударства, которое вберет в себя бывшие национальные государства на федеративных началах, — это и есть суть Большого европроекта», — написал Пушков в своем Telegram-канала.
По этой причине, подчеркнул сенатор, Великобритания вышла из ЕС.
Кроме того, Пушков выразил недоумение нацеленностью поляков на самоопределение «в условиях членства Польши в ЕС и высокой степени зависимости от него».
«Это и есть то «самоопределение», которое выбрала Польша», — заключил сенатор.
21 октября глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Польша может покинуть Евросоюз на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете права ЕС над национальным. Однако Моравецкий отверг данные предположения, заявив, что Варшава не планирует выходить из ЕС.
Спустя несколько дней премьер-министр Польши и глава правящей партии «Закон и справедливость» Матеуш Моравецкий назвал нынешний диалог с ЕС «беседой с пистолетом у виска» и заявил о готовности защищать страну любым оружием в случае инициированной Еврокомиссией третьей мировой войны.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



110
Источник
Похожие новости
25 декабря 2021, 00:35
На Украине начали прозревать? В Киеве обвинили США в циничном и подлом обмане
25 декабря 2021, 04:05
"Это только начало": В Британии заявили об экономическом кризисе из-за России
25 декабря 2021, 08:10
"Свалить из "проклятой Рашки": Пронько о сигнале Путина для элит
25 декабря 2021, 00:35
Скандал на Украине: У конституционного судьи нашли тайную собственность в Крыму
25 декабря 2021, 00:35
В Германии сообщили о важной встрече по Украине в январе
25 декабря 2021, 02:55
Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 декабря 2021, 07:50
В Пентагоне шестью словами оскорбили Шойгу
18 декабря 2021, 20:25
Захотевшему изгнать русского посла из Молдавии чиновнику сенатор ответил "волчьей" поговоркой
19 декабря 2021, 02:15
Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что-то удерживают…"
19 декабря 2021, 11:35
Наступает момент истины: Россия выдала США последнее предупреждение
20 декабря 2021, 16:10
Главный документ века: Москва заговорила с Вашингтоном с позиции силы
22 декабря 2021, 04:20
"Я Шойгу верю на 100%": Сатановский объяснил схему с американским химоружием в Донбассе
21 декабря 2021, 03:15
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей политике"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.