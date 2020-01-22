Пушков высмеял делегацию Украины за планы противостоять России в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизаветы Ясько о нежелании сотрудничать с Россией в организации.

Член Совета Федерации отметил, что для реализации озвученного Ясько желания Украины стать инноватором в ПАСЕ, Киеву следует сменить политический подход.

«Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ «трендсеттерами» (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европе не тот. «Политические ротвейлеры» всем надоели. В тренде — меньше агрессии», — написал Пушков 21 января в Twitter.

Ранее во вторник Ясько сообщила, что Украины планирует никакого сотрудничества с делегацией России в ПАСЕ, а также постарается оспорить полномочия российских представителей.

16 января Верховная рада одобрила возвращение украинской делегации к работе в организации. Украина отказалась участвовать в сессиях осенью из-за решения ПАСЕ вернуть полномочия делегации РФ.

Россия была лишена прав в Парламентской ассамблее в 2014 году из-за воссоединения с Крымом.

26 июня 2019 года ПАСЕ приняла утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Против выступили Грузия, Украина, Литва, Латвия и Эстония.