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Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

09 июня 2020, 08:00  •  199 • Политика
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Накануне в интервью изданию Spiegel Глод заверил, что США не единственная страна, страдающая от расизма, так как это проблема есть и в Европе, в том числе в России. При этом историк отметил, что неспособность справиться со столь масштабными протестами, как в США, говорит об «умирающей старой Америке».
По мнению Пушкова, Глод, как и многие в последнее время, просто постарался «приплести» Россию. Сенатор указал, что подобные размышления просто чушь, и Штатам стоит сосредоточиться на решении своей проблемы.
«Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим. А то все каким-то боком пытаются нас приплести», — написал Пушков 8 июня в Twitter.
В последние несколько недель в США не утихают протесты и беспорядки из-за гибели темнокожего Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
Люди вышли на акцию с лозунгами против расизма и полицейского произвола.
Инцидент сподвиг американских конгрессменов подготовить законопроект о реформе полиции.

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