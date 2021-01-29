Пушков высказался об "истеричных воплях" Украины в ПАСЕ

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Сенатор отреагировал на гневные выпады Незалежной, недовольной полной ратификацией полномочий РФ

Реакция украинской стороны на восстановление полномочий делегации РФ в составе Парламентской ассамблее Совета Европы стала выражением ярости и бессилия Киева перед сложившимися обстоятельствами. Соответствующее заявление сделал российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков.

Напомним, ранее в ПАСЕ было принято решение утвердить полномочия представителей РФ в полном объеме. Во время обсуждения вопроса украинская делегация выступала с призывом отказаться от ратификации прав российской стороны, оскорбляя президента РФ и органы власти, пишет РИА ФАН.

По словам сенатора, "укро-делегаты" продемонстрировали модель поведения, избранную еще в 2014 году, когда представители Незалежной в ПАСЕ разражались "истеричными воплями" и "расистскими выкриками". На сегодняшний день, считает член Совфеда, миру была представлена аналогичная картина.

"И в эти дни звучат явно неумные выпады – от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России", – написал Пушков на своей странице в "Телеграм".

Ранее глава делегации РФ Петр Толстой заявил, комментируя выпады представителей Украины, что подобное поведение абсолютно неприемлемо на площадке ПАСЕ.



