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Пушков высказался об "истеричных воплях" Украины в ПАСЕ
29 января 2021, 10:05 • 77 • Политика
Сенатор отреагировал на гневные выпады Незалежной, недовольной полной ратификацией полномочий РФ
Реакция украинской стороны на восстановление полномочий делегации РФ в составе Парламентской ассамблее Совета Европы стала выражением ярости и бессилия Киева перед сложившимися обстоятельствами. Соответствующее заявление сделал российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков.
Напомним, ранее в ПАСЕ было принято решение утвердить полномочия представителей РФ в полном объеме. Во время обсуждения вопроса украинская делегация выступала с призывом отказаться от ратификации прав российской стороны, оскорбляя президента РФ и органы власти, пишет РИА ФАН.
По словам сенатора, "укро-делегаты" продемонстрировали модель поведения, избранную еще в 2014 году, когда представители Незалежной в ПАСЕ разражались "истеричными воплями" и "расистскими выкриками". На сегодняшний день, считает член Совфеда, миру была представлена аналогичная картина.
"И в эти дни звучат явно неумные выпады – от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России", – написал Пушков на своей странице в "Телеграм".
Ранее глава делегации РФ Петр Толстой заявил, комментируя выпады представителей Украины, что подобное поведение абсолютно неприемлемо на площадке ПАСЕ.
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