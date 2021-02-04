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Пушков высказался о российском наказании для Латвии

04 февраля 2021, 20:05  •  395 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рига может не рассчитывать на помощь Москвы с транзитом
Запрет Латвии на трансляцию пяти российских телеканалов обернется неприятными последствиями для страны. Ситуацию прокомментировал Алексей Пушков, раскритиковав решение властей.
По мнению сенатора, действия Риги подтверждают преследование русскоязычных журналистов. Теперь страна может не рассчитывать на внимание России к запросам о сохранении транзита через Латвию, передает РИА ФАН, что будет своего рода наказанием.
Из-за отсутствия загрузки в государстве уже начали распродавать рельсы и железные дороги на металлолом, приводит слова Пушкова Nation News.
"Скоро начнут распродавать порты",
– цитирует сенатора телеканал "360".
Ранее Пушков уже высказывался о проблеме с транзитом в Латвии. По его мнению, в сложностях Риге не стоит упрекать Москву: всему виной русофобская политика. Власти пытаются расширить список санкций, преследуют русскоязычные СМИ и всячески демонстрируют отказ от диалога с Кремлем.
С 1 февраля из сетки вещания в Латвии пропали Первый канал, "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".

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