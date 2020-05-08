Пушков высказался о бессмысленности НАТО

Действиями в Баренцевом море НАТО снова демонстрирует свою бессмысленность. Об этом в четверг, 7 мая, написал в своем Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

«Пару месяцев НАТО изнывала от безделия — и вот наконец! Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными», — написал политик.

По его словам, в условиях пандемии НАТО подчеркивает свою бессмысленность.

4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.

В ее состав входят эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и фрегат «Кент».