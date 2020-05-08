Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
Трамп нашел кандидатуру на замену Зеленскому
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик о...
Главная / Политика

Пушков высказался о бессмысленности НАТО

08 мая 2020, 03:10  •  24 • Политика
Действиями в Баренцевом море НАТО снова демонстрирует свою бессмысленность. Об этом в четверг, 7 мая, написал в своем Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
«Пару месяцев НАТО изнывала от безделия — и вот наконец! Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными», — написал политик.
По его словам, в условиях пандемии НАТО подчеркивает свою бессмысленность.
4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
В ее состав входят эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и фрегат «Кент».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
07 мая 2020, 21:10
Идеальный кандидат на место - Белоусов: Политически в правительстве уже начались отставки - эксперт
07 мая 2020, 21:10
"Порочная практика": Посол РФ в Литве бьёт тревогу из-за преследований русских
07 мая 2020, 23:10
Неудобная правда о США: Как "союзники" помогли русским в войну. Баранец напомнил факты
07 мая 2020, 23:10
Глазьев всегда был под давлением: О требованиях Набиуллиной рассказал Хазин
07 мая 2020, 23:10
Коронавирус и лётчики-герои: О чём говорили Путин и Макрон
07 мая 2020, 23:10
Повысить погрузку: Путин призвал развивать внутренний туризм
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 мая 2020, 02:10
Украинские неонацисты «потроллили» одесситов, почтивших жертв массового убийства земляков
03 мая 2020, 10:02
Сокурсник Путина сообщил о секретной сделке президента России и Трампа
04 мая 2020, 17:10
Независимый эксперт рассказал о найденных при крушении МН17 "самородках"
05 мая 2020, 07:10
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
03 мая 2020, 22:10
"Стоят девчонки, стоят в сторонке": Русские в Сирии бескомпромиссно заблокировали американцев
02 мая 2020, 06:10
Главарь нацистов рассказал, как будет уничтожать «брошенный обессиленной Россией Донбасс»
07 мая 2020, 04:10
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнение Хазина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.