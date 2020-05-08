|
Пушков высказался о бессмысленности НАТО
08 мая 2020, 03:10 • 24 • Политика
Действиями в Баренцевом море НАТО снова демонстрирует свою бессмысленность. Об этом в четверг, 7 мая, написал в своем Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
«Пару месяцев НАТО изнывала от безделия — и вот наконец! Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными», — написал политик.
По его словам, в условиях пандемии НАТО подчеркивает свою бессмысленность.
4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
В ее состав входят эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и фрегат «Кент».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
24
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 мая 2020, 02:10
|
03 мая 2020, 10:02
|
04 мая 2020, 17:10
|
05 мая 2020, 07:10
|
03 мая 2020, 22:10
|
02 мая 2020, 06:10
|
07 мая 2020, 04:10