Пушков выразил обеспокоенность из-за нового штамма коронавируса у британцев

Российский сенатор Алексей Пушков выразил обеспокоенность распространением нового штамма коронавируса в Великобритании, из-за чего многие страны начинают прекращать авиасообщение с Соединенным Королевством.

«Бельгия приостановила рейсы из Великобритании из-за обнаруженной там новой, более агрессивной разновидности коронавируса. ФРГ, Италия, Франция близки к принятию такого же решения. Настораживающее развитие событий и для нас, поскольку с Британией есть авиасообщение», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.

19 декабря премьер-министр страны Борис Джонсон рассказал, что выявленный на юге Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 более заразен. По словам политика, первоначальные признаки распространения нового варианта вируса указывают на то, что он на 70% более заразен, нежели первоначальный штамм.

При этом Джонсон уточнил, что доказательств того, что новый вариант инфекции более смертоносен или вызывает более тяжелое заболевание, нет. В этот же день Джонсон объявил об ужесточении ограничительных мер в Лондоне и на юге страны из-за распространения инфекции.

Правительственный советник сэр Патрик Валлан, в свою очередь, отметил, что новый штамм коронавируса быстро распространяется и становится «доминирующим». Он отметил, что этот штамм имеет 23 отличия от предыдущего.

После информации о распространении нового штамма коронавируса в Соединенном Королевстве ряд стран ЕС приостановили авиа- и ж/д сообщение с Британией или задумались об этом.

Так, власти Нидерландов приняли решение с 20 декабря по 1 января запретить пассажирские перелеты между странами, сообщает The Guardian со ссылкой на минздрав страны.

Возможность приостановки полетов и железнодорожного сообщения с Великобританией также рассматривают во Франции, Австрии, Италии и ФРГ.

«Как правительство мы обязаны защищать итальянцев, по этой причине после уведомления британского правительства с министерством здравоохранения мы собираемся подписать положение о приостановке полетов с Великобританией», — написал в Facebook итальянский министр иностранных дел Луиджи ди Майо.

Бельгийский телеканал VTR со ссылкой на власти страны сообщает, что Бельгия закрывает границы для путешественников из Великобритании на ближайшие 24 часа.

Ранее в этот же день Би-би-си со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый мутировавший вариант коронавируса, выявленный ранее в Великобритании, был также обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии.