|
Пушков выразил обеспокоенность из-за нового штамма коронавируса у британцев
21 декабря 2020, 03:45 • 102 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков выразил обеспокоенность распространением нового штамма коронавируса в Великобритании, из-за чего многие страны начинают прекращать авиасообщение с Соединенным Королевством.
«Бельгия приостановила рейсы из Великобритании из-за обнаруженной там новой, более агрессивной разновидности коронавируса. ФРГ, Италия, Франция близки к принятию такого же решения. Настораживающее развитие событий и для нас, поскольку с Британией есть авиасообщение», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.
19 декабря премьер-министр страны Борис Джонсон рассказал, что выявленный на юге Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 более заразен. По словам политика, первоначальные признаки распространения нового варианта вируса указывают на то, что он на 70% более заразен, нежели первоначальный штамм.
При этом Джонсон уточнил, что доказательств того, что новый вариант инфекции более смертоносен или вызывает более тяжелое заболевание, нет. В этот же день Джонсон объявил об ужесточении ограничительных мер в Лондоне и на юге страны из-за распространения инфекции.
Правительственный советник сэр Патрик Валлан, в свою очередь, отметил, что новый штамм коронавируса быстро распространяется и становится «доминирующим». Он отметил, что этот штамм имеет 23 отличия от предыдущего.
После информации о распространении нового штамма коронавируса в Соединенном Королевстве ряд стран ЕС приостановили авиа- и ж/д сообщение с Британией или задумались об этом.
Так, власти Нидерландов приняли решение с 20 декабря по 1 января запретить пассажирские перелеты между странами, сообщает The Guardian со ссылкой на минздрав страны.
Возможность приостановки полетов и железнодорожного сообщения с Великобританией также рассматривают во Франции, Австрии, Италии и ФРГ.
«Как правительство мы обязаны защищать итальянцев, по этой причине после уведомления британского правительства с министерством здравоохранения мы собираемся подписать положение о приостановке полетов с Великобританией», — написал в Facebook итальянский министр иностранных дел Луиджи ди Майо.
Бельгийский телеканал VTR со ссылкой на власти страны сообщает, что Бельгия закрывает границы для путешественников из Великобритании на ближайшие 24 часа.
Ранее в этот же день Би-би-си со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый мутировавший вариант коронавируса, выявленный ранее в Великобритании, был также обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 декабря 2020, 08:50
|
14 декабря 2020, 09:30
|
15 декабря 2020, 11:10
|
19 декабря 2020, 18:45
|
14 декабря 2020, 12:15
|
15 декабря 2020, 01:05
|
17 декабря 2020, 00:45