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Пушков вступил в спор с иностранным журналистом, отстаивая уважение к Победе дедов в Великой Отечественной войне

10 ноября 2019, 03:54  •  37 • Политика
Алексей Пушков вступил в спор с иностранным журналистом, отстаивая уважение к Победе дедов в Великой Отечественной войне, на страницах социальной сети Twitter.
Сенатор Алексей Пушков принял участие в дискуссии американских журналистов об участии президента США Дональда Трампа в параде по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Так, Джим Шутто (Jim Sciutto) с телеканала CNN, комментируя вероятное решение Трампа приехать в Москву, написал:
"Трамп говорит, что он планирует принять участие в майском параде в России. Это праздник российской военной мощи, которую Путин (президент России Владимир Путин - ред.) использует для подрыва интересов национальной безопасности США по всему миру. Зачем присутствовать? Какую пользу Трамп принесёт США? Или это будет полезно только ему самому?"
На реплику Шутто отреагировал журналист Брайан Макдоналд (Bryan MacDonald), судя по "бирке" в Twitter, сейчас он находится в России:
"Хм. Это на самом деле празднование 75-й годовщины разгрома Советской Россией нацистской Германии. Война, в которой США были главным союзником Москвы. Более 13 миллионов русских погибли в результате конфликта. Можно предположить, что это будет знак уважения к президенту США", - отметил этот участник беседы.
Алексей Пушков внёс важные уточнения, напомнив об истинных исторических событиях.
"Похоже, что слишком многие в США не знают или не замечают того факта, что Россия сыграла ключевую роль в разгроме Гитлера и сражалась вместе с США. Россия потеряла, согласно последним данным, 27 миллионов в этой войне. И она взяла Берлин и подняла свой флаг над Рейхстагом".
Отметим, ранее в Кремле отреагировали на высказывания Трампа о параде, отметив, что пока официального ответа от американских партнёров не было.
Фото: twitter.com/Alexey_Pushkov.

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