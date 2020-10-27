Пушков вновь заявил о бесперспективности ультиматума Тихановской: "Шансов не имел"

Пушков отметил, что противостояние в Белоруссии имеет большое значение как качественно новый этап в политической жизни страны. Он вступил в полемику с авторами Telegram-канала "Кремлёвский мамковед", которые говорят об охранительном дискурсе. Сенатор настаивает, что речь всё-таки о реалистическом анализе.

"На нынешнем этапе, при нынешнем соотношении сил и при сложившейся на вторую половину октября динамике протеста, ультиматум Тихановской шансов не имел", - говорится в посте Telegram-канала "Алексей Пушков".

Политик также написал, что ход событий этот факт подтвердил. В качестве весомого аргумента Алексей Пушков привёл "заметно возросшее равнодушие Запада" к тому, что происходит в Белоруссии. Президент Франции озабочен внутренними проблемами, связанными с деятельностью радикал-исламистов в стране, а также Турцией и ситуацией в Нагорном Карабахе. США готовятся выбирать нового президента. Власти Германии молчат. Варшава и Вильнюс, по мнению сенатора, в замешательстве.

"Ультиматумы в такой обстановке не работают", - заключил он.

Напомним, 13 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум. Она потребовала, чтобы Александр Лукашенко ушёл с поста президента страны, на улицах было прекращено насилие, а политические заключённые освобождены. Срок ультиматума истёк, но желаемого Тихановская не добилась.