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Пушков: Варшава выдала план Вашингтона по размещению ядерного оружия

04 августа 2020, 12:50  •  95 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Безопасность в Европе может быть серьезно подорвана
США превращают Польшу в свою главную военную базу в Восточной Европе. На это указал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, переброской тысячи американских военнослужащих из ФРГ на польскую территорию дело не ограничится. За этим последует размещение складов с ядерным оружием.
Посол Варшавы в Вашингтоне Джоржетт Мосбахер недавно намекнула, что переговоры о передислокации атомного вооружения США из Германии в Польшу уже ведутся. Это сообщение тут же опровергли военные двух стран. Однако не исключено, что дипломат стала участницей тонкой игры, раскрыв истинные планы Вашингтона, допустил Пушков.
"Очень вероятно, что как раз она и выдала – по недомыслию или как раз напротив – с умыслом, в качестве первого, пробного шара, будущий сценарий развития событий", – написал сенатор в телеграм-канале.
По его мнению, в Германии такой поворот событий могут только приветствовать – там многие высказываются против размещения в стране складов с американскими ядерными боеприпасами. Польская политическая элита также встретит это решение "демонстрациями радости", поскольку это соответствует ее амбициям. Вот только безопасности Республики на самом это не отвечает: сейчас Польше ничто не угрожает, но ситуация может измениться, если она превратится в американский плацдарм, отмечает сенатор.
Ранее Пентагон сообщил о переброске солдат США из Германии в Польшу под предлогом укрепления сотрудничества Варшавы с НАТО с целью сдерживания России, напоминает URA.RU. Дополнительные подразделения ВС США планируется разместить также и в других странах Европы.

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