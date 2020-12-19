Пушков: В США переходят к "ледяной войне" против России

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило о том, что администрация действующего пока президента США Дональда Трампа хочет закрыть два американских генеральных консульства в России - во Владивостоке и в Екатеринбурге. В результате останется только посольство в Москве.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём авторском Telegram-канале прокомментировал это решение Вашингтона, подчеркнув, что это "ещё один признак сворачивания отношений с Россией".

Политик обратил внимание на то, что "экономия в 3,2 миллиона долларов - это смешно". Пушков уверен, что принятое решение о закрытии консульств в нашей стране "политическое решение". И речь идёт уже не о "холодной" войне - о "ледяной".

"В США переходят к "ледяной войне" против России", - подчеркнул сенатор.