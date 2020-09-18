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Пушков в ответ на "раскаяние" Третьяковки: "Руководство галереи хочет как-то прикрыться"
18 сентября 2020, 15:30 • 29 • Политика
Сенатор Алексей Пушков в личном Telegram-канале обратил внимание на попытку привязать имя Кадырова к оправданию скандала в Третьяковке. Оценивая "раскаяние" директора Третьяковки, он отметил: "Руководство галереи хочет как-то прикрыться".
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова выступила с заявлением после скандала с картиной художника Алексея Каллимы "Между случайностью и необходимостью". Гости выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" пришли к выводу, что полотно романтизирует терроризм. Автор изобразил чеченских боевиков - тех самых ваххабитов, которые кружили по горам, убивали, устраивали рейды с захватом заложников.
После возникшего общественного резонанса в прокуратуру с заявлением обратился учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев:
Зельфира Трегулова, объясняясь после произошедшего, признала, что в данном случае была совершена ошибка. Добавив, что... никто от таких ошибок не застрахован. Кроме того, в Третьяковке к скандалу решили привязать имя Ахмата Кадырова. На этот момент мы обратили внимание накануне в расширенной публикации. А сегодня на странность посыла обратил внимание и сенатор Алексей Пушков:
В завершение отметим, Царьград продолжит разбираться в этом инциденте. В том числе по окончании прокурорской проверки мы сообщим о её результатах.
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