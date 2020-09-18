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Пушков в ответ на "раскаяние" Третьяковки: "Руководство галереи хочет как-то прикрыться"

18 сентября 2020, 15:30  •  29 • Политика
Сенатор Алексей Пушков в личном Telegram-канале обратил внимание на попытку привязать имя Кадырова к оправданию скандала в Третьяковке. Оценивая "раскаяние" директора Третьяковки, он отметил: "Руководство галереи хочет как-то прикрыться".
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова выступила с заявлением после скандала с картиной художника Алексея Каллимы "Между случайностью и необходимостью". Гости выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" пришли к выводу, что полотно романтизирует терроризм. Автор изобразил чеченских боевиков - тех самых ваххабитов, которые кружили по горам, убивали, устраивали рейды с захватом заложников.
После возникшего общественного резонанса в прокуратуру с заявлением обратился учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев:
Картина явно героизирует образ террористов, угрожавших территориальной целостности России и пропагандировавших человеконенавистническую экстремистскую идеологию, - прямо отметил Малофеев в своём заявлении. - Конфликт на территории Чечни стал одним из самых драматичных эпизодов новейшей истории России и, безусловно, до сих пор является болезненной темой для российского общества.
Зельфира Трегулова, объясняясь после произошедшего, признала, что в данном случае была совершена ошибка. Добавив, что... никто от таких ошибок не застрахован. Кроме того, в Третьяковке к скандалу решили привязать имя Ахмата Кадырова. На этот момент мы обратили внимание накануне в расширенной публикации. А сегодня на странность посыла обратил внимание и сенатор Алексей Пушков:
Это не первый скандал с Третьяковкой. И при чём здесь вообще Кадыров? Такое ощущение, что руководство галереи хочет как-то прикрыться. А бездарную "Ветку", прикреплённую скотчем к фанерке, размещённую на фоне картины Иванова " Явление Христа народу", кто надоумил приобрести и именно так - провокационно - повесить? Похоже, руководство галереи разрывается между подлинными задачами Третьяковки и неукротимой жаждой скандала, - предположил Пушков.
В завершение отметим, Царьград продолжит разбираться в этом инциденте. В том числе по окончании прокурорской проверки мы сообщим о её результатах.

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