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Пушков усомнился в передаче Украине плана действий по членству в НАТО

24 июня 2021, 06:00  •  123 • Политика
Украине вряд ли предоставят план действий в отношении членства в НАТО после инцидента с британским эсминцем в Черном море. Такое мнение выразил в среду, 23 июня, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем. Так что вдруг настолько изменилось, чтобы ей тут же дали ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — Ред.)? Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», — написал Пушков в Telegram-канале.
Заявление Пушкова последовало за реакцией на инцидент председателя всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрия Романюка.
«Факт обстрела британского эсминца Defender в Черном море пограничным кораблем РФ и бомбардировщиком Су-24 является основанием для Украины немедленно потребовать от НАТО предоставления ПДЧ. Также может подниматься вопрос об ускоренной процедуре предоставления членства нашему государству в альянсе», — приводит заявление политика издание Obozrevatel.
Романюк добавил, что ситуация с эсминцем дает основания международному сообществу, в том числе Великобритании, подать иск в международный морской суд о наложении санкций в отношении действий России.
Ранее в среду стало известно, что Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ России остановили нарушение государственной границы со стороны эсминца УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.
Эсминец предупредили о применении оружия, однако реакции от экипажа корабля не последовало. В связи с этим пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а российский самолет Су-24М использовал четыре осколочно-фугасные авиабомбы для пресечения действий эсминца.
В минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender.
При этом в оборонном ведомстве Великобритании, комментируя инцидент с нарушением границ РФ, заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.
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