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Пушков усомнился в конструктивности встреч Нуланд в Москве
13 октября 2021, 14:35 • 57 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков 12 октября прокомментировал переговоры замгоссекретаря США Виктория Нуланд с российскими коллегами из МИД РФ.
Ранее во вторник сама Нуланд заявила, что прошедшая в Москве встреча была конструктивной.
«Непонятно, в чем заключаются «конструктивность и продуктивность», если после переговоров с Нуланд Москва говорит о возможности закрытия дипломатических представительств», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, Госдеп пытается делать вид, что есть прогресс, «тогда как его не видно».
Прошедшие переговоры с Нуланд прокомментировал и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, особого прогресса в вопросе функционирования дипмиссий РФ в США достигнуто не было. Кроме того, по его словам, нельзя исключать и дальнейшего обострения в отношениях двух стран в данном контексте.
При этом в Госдепе заявили, что США и Россия договорились провести еще один раунд консультаций, чтобы обсудить тему функционирования своих дипломатических миссий.
В российской столице Виктория Нуланд пробудет до 13 октября. Программа ее визита включает в себя обсуждение двусторонних, региональных и международных проблем. После Москвы Нуланд отправится в Бейрут, где обсудит реформы и выборы в Ливане в 2022 году, а затем она намерена посетить Лондон.
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