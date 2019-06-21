Пушков уличил Трампа в стремлении «начать свою войну»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа «вы скоро узнаете», сказанные в ответ на вопрос о возможном ударе США по Ирану.

«Как заявил Трамп, «вы скоро узнаете», будет ли у него своя война», — написал российский сенатор в своем Twitter в четверг, 20 июня.

По его мнению, у каждого главы Соединенных Штатов есть своя война. Он пояснил, что у 42-го президента Билла Клинтона был конфликт в Югославии, у 43-го лидера Джорджа Буша-младшего было сразу две войны — в Ираке и Афганистане, у 44-го главы Белого дома Барака Обамы — в Ливии.

«Трамп клялся, что не начнет новую. Цену этим клятвам «вы скоро узнаете», — сказал Пушков.

На вопрос представителей СМИ о том, готовит ли Вашингтон удар по Ирану на случай еще большего обострения отношений с Тегераном, президент Соединенных Штатов заявил, что общественность «скоро узнает об этом».

Ранее в тот же день Трамп на своей странице в Twitter написал, что Иран совершил «очень большую ошибку». При этом он не уточнил, что именно имелось в виду.

19 июня госсекретарь США Майк Помпео в частном порядке предупредил власти Ирана о том, что гибель хотя бы одного американского военнослужащего приведет к немедленному военному ответу со стороны Вашингтона.

Отношения двух стран вновь обострились после решения Трампа разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения Ираном условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

Очередным витком эскалации стал инцидент в Ормузском проливе, где 13 июня на двух танкерах — норвежском Front Altair и японском Kokuka Courageous — произошли взрывы. Предположительно, суда были атакованы торпедами. В произошедшем США обвинили Иран. Позднее Пентагон опубликовал фотографии, которые якобы подтверждают причастность иранских сил к атаке на танкеры.