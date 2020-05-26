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Пушков уличил американский журнал во лжи о Путине и Трампе

26 мая 2020, 03:55  •  24 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что американское издание The Atlantic пытается выставить взаимоотношения президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в неправильном свете.
В своем Twitter 26 мая сенатор указал, что «профессиональные фейкометы» опубликовали статью, в которой читателя уверяют в том, что Трамп боится Путина, заискивает перед ним и готов подчиниться воле российского президента.
«Прежде они врали про Ирак и Сирию, теперь врут о Трампе и Путине», — подытожил Пушков.
С 2016 года из-за расследования о якобы имевшем место сговоре Трампа с Россией американские СМИ неоднократно публиковали сомнительную информацию о контактах Путина и Трампа.
Несмотря на отсутствие доказательств «сговора» и опровержение подобных домыслов как со стороны Москвы, так и со стороны официального Вашингтона, в разгар предвыборной гонки — 2020 Демократическая партия и ряд СМИ продолжают критиковать Трампа за «слишком хорошее» отношение к Москве.

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