Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Российский сенатор заявил, что Киеву свою страну не жаль

Вольфганг Ишингер, руководитель Мюнхенской конференции, дал Незалежной рекомендацию в вопросе НАТО и России вести себя, как Хельсинки. Алексей Пушков оценил совет немца.

Ишингер напомнил, что финны в ЕС входят, а вот в рядах Альянса их нет. Политик отметил, что для Москвы вступление Киева в НАТО – запретная зона.

По мнению Пушкова, совет Ишингера, как представителя члена НАТО, вполне хороший. Однако именно поэтому киевские власти его проигнорируют. Политики Украины попросту не в силах его осознать. Ведь, чтобы это сделать, чиновникам Незалежной не позволяет уровень. К тому же, они чувства жалости к своей родине не испытывают.

Российский сенатор подчеркнул, что украинцы намерены, присвистывая, "рваться" в Североатлантический альянс, лишь бы сделать натовцев участниками войны с РФ.

На фоне истерии Незалежной, которая требует от НАТО действовать в вопросе ее вступления в ряды Альянса, в Осло потребовали от союзников не лезть на границу Норвегии и России. В этой северной стране политики намерены самостоятельно контролировать ситуацию на своих рубежах и не провоцировать напряжение в отношениях с РФ.

При этом политологи уверены, и НАТО, и Киев осознают, что мечта Украины несбыточна.