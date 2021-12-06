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Пушков уколол Украину за рвение в НАТО

06 декабря 2021, 10:15  •  28 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Российский сенатор заявил, что Киеву свою страну не жаль
Вольфганг Ишингер, руководитель Мюнхенской конференции, дал Незалежной рекомендацию в вопросе НАТО и России вести себя, как Хельсинки. Алексей Пушков оценил совет немца.
Ишингер напомнил, что финны в ЕС входят, а вот в рядах Альянса их нет. Политик отметил, что для Москвы вступление Киева в НАТО – запретная зона. 
По мнению Пушкова, совет Ишингера, как представителя члена НАТО, вполне хороший. Однако именно поэтому киевские власти его проигнорируют. Политики Украины попросту не в силах его осознать. Ведь, чтобы это сделать, чиновникам Незалежной не позволяет уровень. К тому же, они чувства жалости к своей родине не испытывают. 
Российский сенатор подчеркнул, что украинцы намерены, присвистывая, "рваться" в Североатлантический альянс, лишь бы сделать натовцев участниками войны с РФ. 
На фоне истерии Незалежной, которая требует от НАТО действовать в вопросе ее вступления в ряды Альянса, в Осло потребовали от союзников не лезть на границу Норвегии и России. В этой северной стране политики намерены самостоятельно контролировать ситуацию на своих рубежах и не провоцировать напряжение в отношениях с РФ. 
При этом политологи уверены, и НАТО, и Киев осознают, что мечта Украины несбыточна. 

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