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Пушков указал на желание Украины «высосать» деньги из НАТО

08 сентября 2021, 09:10  •  136 • Политика
Североатлантический альянс (НАТО) в обозримой перспективе не планирует принимать Украину в свои ряды: положение страны, ущемленное в финансовом плане, свидетельствует о потенциальной возможности Киева истощать альянс денежно. Таким мнением в среду, 8 сентября, поделился российский сенатор Алексей Пушков.
«Причина проста: большая часть европейских союзников США не хочет конфликта НАТО с Россией из-за Украины. И к тому же не видит в НАТО эту нищую и хаотичную страну, которая рвется туда затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать альянс с Россией», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале политика.
Таким образом Пушков прокомментировал высказывание бывшего украинского посла Джона Хёрбста, согласно которому в ближайшее десятилетие Киев не станет членом НАТО. И Пушков, и Хёрбст отметили боязнь участников объединения реакции российской стороны на принятие Украины в ряды альянса.
31 августа Алексей Пушков сообщил, что Украина в принципе не располагает шансами ни на вступление в Евросоюз, ни на вступление в НАТО. Тогда он выразил солидарность с мнением, высказанным бывшим эстонским президентом Керсти Кальюлайд, которая указала, что вступление в альянс подразумевает выполнение «множества» условий, а это не может быть реализовано Киевом.
1 июня в офисе Зеленского создали структурное подразделение по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Указывалось, что одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.
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