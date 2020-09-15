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Пушков указал на схожесть событий в Белоруссии, на Украине и в Ливии

15 сентября 2020, 02:15  •  53 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что целью событий в Белоруссии, на Украине и на Ближнем Востоке является приведение мирового порядка к управлению под началом США.
«Если отвлечься от риторики и рассуждений о «свободе», то глубинный вектор происходящего в Белоруссии, Сирии, Венесуэле, Иране, Ливии, Украине и вокруг них - один: речь не о «демократии» и даже не о лучшей жизни, а о движении к глобальной унификации мира под американским началом», - написал сенатор в Twitter 14 сентября.
С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Страны Запада – США и ЕС отказались признавать итоги выборов и пригрозили Лукашенко санкциями.
14 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Белоруссии возможен «майдан», схожий с произошедшим в 2014 году на Украине госпереворотом.

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