Пушков указал на отсутствие шансов вступления Украины в ЕС или НАТО

Украина не располагает шансами ни на вступление в Евросоюз (ЕС), ни на вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом в воскресенье, 29 августа, заявил сенатор России Алексей Пушков.

Таким образом политик выразил солидарность с недавними заявлениями президента Эстонии Керсти Кальюлайд, в которых она раскритиковала стран-претендентов на членство в ЕС, в числе которых, кроме Украины, — Молдавия и Грузия. По её словам, вступление в европейское объединение подразумевает выполнение «множества» условий. Перечисленные страны, напротив, располагают множеством проблем, в том числе с судебной системой и коррумпированностью.

«Между тем Кальюлайд дала верную оценку перспективам вступления Украины в ЕС, равно как и уровню украинской коррупции. Об этом говорят почти во всех европейских столицах. О полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС, да и в НАТО, мне не раз говорили в Париже видные французские политики. Так что глава Эстонии лишь выразила скептическое мнение об Украине, на деле господствующее в странах ЕС», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале политика.

Пушков указал, что Киев далеко не самым положительным образом оценивает позицию эстонской стороны. Более того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил особенное недоразумение заявлением Кальюлайд: по его словам, высказывания такого характера «неуместны» на фоне «дружественных» отношений Киева и Таллина.

Тем не менее, вне зависимости от украинского недовольства, Пушков не стал называть слова эстонского лидера новостью для европейских стран.

Кроме того, Кальюлайд рекомендовала своим согражданам отказаться от инвестиций в экономику Украины, указав на риск потери денежных средств и неоднократные случаи утраты эстонцами своей собственности.

Высказывания эстонского лидера тогда также прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, таким образом Кальюлайд намекнула на значительную отсталость Киева в сравнении со странами Прибалтики.