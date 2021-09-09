Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
США подали России долларовый сигнал
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете и...
Главная / Политика

Пушков указал на неуверенность Евросоюза в оборонной способности США

09 сентября 2021, 08:05  •  96 • Политика
Критика Североатлантического альянса (НАТО), направленная на инициативу Евросоюза (ЕС) о создании собственных вооруженных сил, — это «афганский синдром», то есть неуверенность в способности Соединенных Штатов защитить своих союзников. Таким мнением в среду, 8 сентября, поделился российский сенатор Алексей Пушков.
«НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале политика.
Он обратил внимание на то, что одно только движение в сторону «автономии» от США в военной сфере весьма показательно.
Кроме того, это далеко не последнее следствие, которое вытекло из афганских событий, спрогнозировал Пушков.
Таким образом политик прокомментировал критику идеи о собственных вооруженных силах Евросоюза, высказанную генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который указал, что замена деятельности НАТО обернется ослаблением альянса и разобщением европейского объединения. Столтенберг также отметил: ресурсы НАТО и ЕС ограничены, следовательно, важно избежать «параллелизма и дублирования усилий».
2 сентября верховный председатель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил о том, что финальный проект по обороне и безопасности «Стратегической компас ЕС» будет готов к октябрю-ноябрю.
Необходимость в собственной сильной оборонной стратегии Евросоюза Боррель объяснил событиями, происходящими в Афганистане, в частности захватом власти в стране боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) и прилегающими последствиями. Дополнительно отмечается, что по своему замыслу документ «Стратегической компас ЕС» будет близок к доктрине Евросоюза и стратегической концепции НАТО.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





96
Источник
Похожие новости
09 сентября 2021, 01:40
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, заклинания"
09 сентября 2021, 04:25
"У нас серьёзные вопросы к русским": Историк выразил "вину" России в миллионах
09 сентября 2021, 06:15
Паникующих из-за русского газа британцев раскусили соотечественники: "Всё это, конечно, ложь"
09 сентября 2021, 04:25
Политолог: Победа в Афганистане заставила бы молчать Европу о преступлениях США
09 сентября 2021, 01:40
Авторы Handelsblatt указали на политическую лазейку против "Северного потока-2"
09 сентября 2021, 08:05
Киев приготовился мстить за Крымский мост, но прогадал
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
04 сентября 2021, 18:05
На встрече в Вашингтоне Зеленский озвучил невероятную просьбу
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
05 сентября 2021, 22:30
Чубайс предложил начать закупки в ЕС, чтобы повысить пенсии в России
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.