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Пушков указал на неуверенность Евросоюза в оборонной способности США
09 сентября 2021, 08:05 • 96 • Политика
Критика Североатлантического альянса (НАТО), направленная на инициативу Евросоюза (ЕС) о создании собственных вооруженных сил, — это «афганский синдром», то есть неуверенность в способности Соединенных Штатов защитить своих союзников. Таким мнением в среду, 8 сентября, поделился российский сенатор Алексей Пушков.
«НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале политика.
Он обратил внимание на то, что одно только движение в сторону «автономии» от США в военной сфере весьма показательно.
Кроме того, это далеко не последнее следствие, которое вытекло из афганских событий, спрогнозировал Пушков.
Таким образом политик прокомментировал критику идеи о собственных вооруженных силах Евросоюза, высказанную генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который указал, что замена деятельности НАТО обернется ослаблением альянса и разобщением европейского объединения. Столтенберг также отметил: ресурсы НАТО и ЕС ограничены, следовательно, важно избежать «параллелизма и дублирования усилий».
2 сентября верховный председатель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил о том, что финальный проект по обороне и безопасности «Стратегической компас ЕС» будет готов к октябрю-ноябрю.
Необходимость в собственной сильной оборонной стратегии Евросоюза Боррель объяснил событиями, происходящими в Афганистане, в частности захватом власти в стране боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) и прилегающими последствиями. Дополнительно отмечается, что по своему замыслу документ «Стратегической компас ЕС» будет близок к доктрине Евросоюза и стратегической концепции НАТО.
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