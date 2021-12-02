Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбир...
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сде...
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незаме...
Главная / Политика

Пушков указал на лицемерие Столтенберга

02 декабря 2021, 15:15  •  63 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
На Западе позволяют себе делать то, за что критикуют Москву
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков указал на очередное проявление двойных стандартов Запада по отношению к России.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает "неприемлемым" сам факт наличия у России сферы интересов за пределами собственной территории, и предупредил, что альянс будет строго пресекать любые попытки Москвы влиять на суверенные решения соседей.
"Для генсека НАТО неприемлемо наличие у России сферы интересов. Зато у НАТО она может простираться аж до Китая. И включает еще и сферы агрессии – прямой и косвенной: в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии",
– прокомментировал в своем "Твиттере" слова натовца Пушков. По его мнению, Столтенберг открытым текстом дал понять, что в Брюсселе не считают Москву равноправным партнером.
"Его мысль такова: Западу можно все, России – ничего. Лицемерие в кубе",
– констатировал российский сенатор.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, присутствовавший на заседании глав МИД стран НАТО в Риге 1 декабря, сообщил, что члены альянса пообещали помочь Киеву в деле "сдерживания" России.
О том, как Москва будет реагировать на подобную помощь, на днях жестко высказался президент РФ Владимир Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



63
Источник
Похожие новости
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
02 декабря 2021, 05:20
Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
02 декабря 2021, 08:50
Рус, сдавайся! Глава британской разведки сделал России неприличное предложение
02 декабря 2021, 07:40
В Госдуме ответили на слова Нуланд о «небывалых» санкциях против РФ
02 декабря 2021, 01:15
Митинг против Зеленского в Киеве, стадия "прогрев": Представлены два сценария майдана 2021 года
02 декабря 2021, 07:05
Украинская журналистка разложила по полочкам речь Зеленского: "Нас разводят, как котят"
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
02 декабря 2021, 05:20
Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
02 декабря 2021, 08:50
Рус, сдавайся! Глава британской разведки сделал России неприличное предложение
02 декабря 2021, 07:40
В Госдуме ответили на слова Нуланд о «небывалых» санкциях против РФ
02 декабря 2021, 01:15
Митинг против Зеленского в Киеве, стадия "прогрев": Представлены два сценар...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2021, 12:25
Госпереворот на Украине обернулся военной операцией
27 ноября 2021, 07:30
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
27 ноября 2021, 18:35
Хазин подтвердил теорию "большого шухера" элиты, не забыв о секретах Чубайса
29 ноября 2021, 09:05
После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян
27 ноября 2021, 01:40
Обвинение Зеленского вмиг ударило по Украине - Аваков
30 ноября 2021, 13:40
Завтрашнее выступление Владимира Зеленского в парламенте может принести ему неприятный сюрприз
30 ноября 2021, 02:00
Оплата долга за русский газ в Молдавии обернулась громкой отставкой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.