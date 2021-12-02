Пушков указал на лицемерие Столтенберга

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

На Западе позволяют себе делать то, за что критикуют Москву

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков указал на очередное проявление двойных стандартов Запада по отношению к России.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает "неприемлемым" сам факт наличия у России сферы интересов за пределами собственной территории, и предупредил, что альянс будет строго пресекать любые попытки Москвы влиять на суверенные решения соседей.

"Для генсека НАТО неприемлемо наличие у России сферы интересов. Зато у НАТО она может простираться аж до Китая. И включает еще и сферы агрессии – прямой и косвенной: в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии",

– прокомментировал в своем "Твиттере" слова натовца Пушков. По его мнению, Столтенберг открытым текстом дал понять, что в Брюсселе не считают Москву равноправным партнером.

"Его мысль такова: Западу можно все, России – ничего. Лицемерие в кубе",

– констатировал российский сенатор.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, присутствовавший на заседании глав МИД стран НАТО в Риге 1 декабря, сообщил, что члены альянса пообещали помочь Киеву в деле "сдерживания" России.

О том, как Москва будет реагировать на подобную помощь, на днях жестко высказался президент РФ Владимир Путин.