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Пушков указал на глобальное недоверие к заявлениям США по Ирану
15 июня 2019, 04:24 • 10 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что многие страны усомнились в «доказательствах» США о причастности Ирана к инцидентам с танкерами в Оманском заливе.
По словам политика, это связано с многочисленными фактами лжи и провокаций со стороны американского правительства.
Пушков напомнил, в том числе, об инциденте в Тонкинском заливе в 1964 году, когда в течение нескольких дней американские эсминцы якобы отражали атаки вьетнамских катеров, а затем использовали ситуацию как предлог для вооруженного вмешательства во Вьетнаме.
«Потрясающее недоверие к «доказательствам» Вашингтона насчет причастности Ирана к взрывам танкеров. И это неудивительно — после провокации еще в 1964 году в Тонкинском заливе, после глобальной лжи об Ираке, лжи о «геноциде» собственного народа со стороны Каддафи (свергнутый при поддержке США ливийский лидер. — Ред.), лжи о Венесуэле, Сирии и т.д.», — написал Пушков в Twitter.
13 июня два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия из-за, как предполагается, торпедной атаки.
На танкерах произошли взрывы и начался пожар. Все члены экипажей, в том числе 11 россиян, были спасены иранскими военными.
США и Великобритания в произошедшем обвинили Тегеран. Вашингтон направил в Оманский залив ракетный эсминец Mason, а также опубликовал видео, на котором якобы иранские военные снимают мину с поврежденного танкера.
Иран обвинения категорически отверг, а Россия и Германия призвали не торопиться с выводами и усомнились в американских «доказательствах».
По мнению экспертов за нападением могут стоять аравийские монархии.
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