Пушков указал на глобальное недоверие к заявлениям США по Ирану

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что многие страны усомнились в «доказательствах» США о причастности Ирана к инцидентам с танкерами в Оманском заливе.

По словам политика, это связано с многочисленными фактами лжи и провокаций со стороны американского правительства.

Пушков напомнил, в том числе, об инциденте в Тонкинском заливе в 1964 году, когда в течение нескольких дней американские эсминцы якобы отражали атаки вьетнамских катеров, а затем использовали ситуацию как предлог для вооруженного вмешательства во Вьетнаме.

«Потрясающее недоверие к «доказательствам» Вашингтона насчет причастности Ирана к взрывам танкеров. И это неудивительно — после провокации еще в 1964 году в Тонкинском заливе, после глобальной лжи об Ираке, лжи о «геноциде» собственного народа со стороны Каддафи (свергнутый при поддержке США ливийский лидер. — Ред.), лжи о Венесуэле, Сирии и т.д.», — написал Пушков в Twitter.

13 июня два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия из-за, как предполагается, торпедной атаки.

На танкерах произошли взрывы и начался пожар. Все члены экипажей, в том числе 11 россиян, были спасены иранскими военными.

США и Великобритания в произошедшем обвинили Тегеран. Вашингтон направил в Оманский залив ракетный эсминец Mason, а также опубликовал видео, на котором якобы иранские военные снимают мину с поврежденного танкера.

Иран обвинения категорически отверг, а Россия и Германия призвали не торопиться с выводами и усомнились в американских «доказательствах».

По мнению экспертов за нападением могут стоять аравийские монархии.