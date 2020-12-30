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Пушков указал Кулебе место для установки украинского флага вместо Крыма

30 декабря 2020, 19:40  •  143 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российский сенатор назвал историческим казусом нахождение полуострова в составе Незалежной
Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе следует установить жовто-блакитный флаг на собственном балконе, а не в крымской столице. Полезный совет украинцу дал член Совфеда Алексей Пушков.
Так сенатор отреагировал на свежее высказывание говорливого главы МИД Незалежной, который дал обещание нации усилить давление на Москву по теме Крыма. Кроме того, он выразил уверенность, что настанет день, когда над Симферополем будет развеваться стяг соборной.
"Пусть он украинский флаг у себя на балконе вывешивает. Раньше экс-глава Украины Петр Порошенко уже собирался водрузить украинский флаг над Севастополем. Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь", – напомнил Пушков в комментарии для газеты "Взгляд".
Он щедро позволил киевскому режиму поднимать тему принадлежности Крымского полуострова на всяких мифических "платформах", но от этого ничего абсолютно не изменится. По словам сенатора, у властей Незалежной нет никаких дополнительных рычагов давления в этой области на РФ.
Пушков предположил, что некие сдвиги в плане расширения санкций против Москвы могут произойти по данному направлению у новой администрации Белого дома с приходом избранного президента США Джо Байдена, на что искренне рассчитывают постмайданные вожди Украины. Однако и это не изменит статуса Крыма, отметил политик.
Член Совфета назвал "историческим казусом" вообще пребывание региона в составе современной Украины, а ранее в УССР, что практически не сказалось на самой Республике.
"Там не утвердился украинский язык, и нет значительных сил, которые выступали бы за единство с Украиной", – считает сенатор.
Пушков подчеркнул, что у Киева ни раньше после 2014 г., ни в наступающем году нет перспектив сближения с регионом, поскольку "вопрос Крыма закрыт".
Ранее на "хотелки" пана Кулебы уже обратили внимание на самом российском полуострове. Вице-спикер республиканского Госсовета Ефим Фикс вспомнил о планах разных Наполеонов, пребывающих в психлечебницах с их манией величия. Также он предложил нынешним руководителям Незалежной перечитатьбасню Крылова о Моське и Слоне.

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