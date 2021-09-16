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Пушков связал доклад Европарламента с «агрессивным меньшинством» в ЕС

16 сентября 2021, 16:05  •  84 • Политика
Последний доклад Европарламента точно отражает настроения «агрессивного меньшинства» в Евросоюзе, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал доклад Европарламента об ужесточении политики ЕС в отношении Москвы.
Как отметил Пушков, данный документ не соответствует стратегии Евросоюза, которая состоит из «политического сдерживания» и «избирательного диалога».
«Но у ЕС нет избирательного диалога с Россией: был, да весь вышел стараниями противников России. Если кто и поддерживает диалог, то это лидеры отдельных стран — членов ЕС, но никак не Брюссель», — написал он в своем Telegram-канале.
Член Совфеда убежден, что «агрессивное меньшинство» в ЕС выступает в роли большинства и определяет европейскую политику по отношению к России.
«Из пяти принципов, сформулированных в докладе, три касаются «сдерживания» России, один постулирует откровенное вмешательство в ее внутренние дела и лишь один — для приличия — отмечает потребность в «выборочном сотрудничестве», которого на деле нет и к которому Брюссель на деле не готов», — отметил он.
«Где здесь «избирательный диалог», остается только гадать», — резюмировал сенатор.
Ранее в этот день ЕП на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза об ужесточении политики в отношении РФ. В документе указывается, в частности, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму РФ», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права».
Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, утверждение доклада вызывает сожаление. По его словам, скидку можно сделать на рекомендательный характер документа.
Представитель Ирландии в Европарламенте Клэр Дэйли раскритиковала данный доклад и призвала покончить с ксенофобией в отношениях с Россией. В ходе выступления Дэйли назвала документ несерьезным, однобоким и ксенофобским. «Мы окружаем Россию базами НАТО и называем Москву агрессором», — сказала она.
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек в свою очередь заявил, что Россия перестала обращать внимание на доклады, которые принимаются против нее на Западе. По его словам, стратегия ЕС по сдерживанию России нацелена на «оболванивание обывателя».
13 сентября депутаты ЕП призвали укреплять военный потенциал Евросоюза для «сдерживания» России. Уточнялось, что Брюссель должен давить на Москву, чтобы не допустить ее «вмешательства в дела восточных и южных соседей союза».
25 августа глава МИД РФ Сергей Лавров назвал в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом состояние отношений между Россией и ЕС плачевным. По его словам, Москва готова к диалогу с Брюсселем, но на равных условиях.
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