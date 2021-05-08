Пушков: США пытаются подменить международное право на "порочный" произвол

Власти США пытаются подменить систему международного права на свой "порочный" произвол, что не нравится России. Так считает сенатор Алексей Пушков.

Администрация президента США Джо Байдена продолжит утверждать в мире гегемонию Вашингтона. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Штаты в последние годы подрывали мировой порядок. Однако Пушков считает это не признанием дипломата, но критикой в адрес экс-президента Дональда Трампа.

Однако Россия и ряд других стран не принимают правил однополярного мира, которые пытаются навязать американцы.

"Формула "миропорядка, основанного на правилах", порочна: с её помощью США хотят подменить международное право собственным произволом", - написал Пушков в Telegram-канале.

Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Соединённые Штаты Америки и Евросоюз занимаются насаждением тоталитаризма на мировой политической арене.

Одним из их инструментов для достижения поставленных задач являются односторонние санкции. Ограничения вводят, не имея международных правовых оснований, поэтому они незаконны. Ситуацию только ухудшает пандемия.

"Такие рестрикции резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению инфекции", - подчеркнул Лавров.