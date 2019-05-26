Пушков сравнил «покорение мира» Украиной с полетом на Марс

Высказанная президентом Украины Владимиром Зеленским цель превратить страну в «базу для покорения мира украинскими гениями» похвальна, но предпосылок для ее выполнения пока не видно. Об этом написал в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам Пушкова, пока есть три «но».

«Гениев пока не видно; «покорение мира» Украиной — это как полет на Марс; пока Украина — это скорее база для шествующих с факелами любителей Бандеры», — написал он.

25 мая Зеленский написал в Facebook: «Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации инициатив». По его словам, Украина каждый год дает миру новые таланты. Однако необходимо создать условия, необходимые для реализации граждан в самой стране.