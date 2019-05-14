Пушков сравнил план США по Ирану с войной в Ираке

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новый план Вашингтона по возможной отправке 120 тыс. американских солдат в Иран. Он напомнил о войне в Ираке, куда было введено такое же количество американского военного контингента.

«В 2003 году вице-президент США Чейни заявил: «Пора брать Ирак». Но так взяли, что потом не знали, как бросить», — написал политик на своей странице в Twitter во вторник, 14 мая. По его мнению, в настоящее время роль Чейни выполняет советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

«Пентагон готов отправить на Средний Восток 120 тыс. солдат, как в свое время в Ирак. Готовится война», — добавил Пушков.

Ранее во вторник исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил план, предусматривающий отправку до 120 тыс. военных на Ближний Восток. Проведения сухопутной операции планом не предусмотрено, пишет «Газета.ру».

6 мая США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона» и направили к берегам страны ударную авианосную группу. Также Вашингтон намерен развернуть на Ближнем Востоке зенитные ракетные комплексы Patriot, а также военный корабль Arlington.

При этом Иран пообещал нанести США «удар в голову», если они предпримут в регионе какие-либо силовые действия.