Пушков сравнил американскую разведку с желтой прессой

Разведка США действует в духе желтой прессы. Такое мнение 16 марта высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Разведка США кормит свою страну и мир небылицами. В 2003 году нашла ОМУ (оружие массового уничтожения. — Ред.) у Саддама Хусейна — его не было. Затем нашла зарин в сирийской думе — его не было. И вот нашла, будто Россия пыталась влиять на исход выборов, и Иран пытался, и даже Куба», — написал он на своей странице в Twitter.

16 марта офисом национальной разведки США был опубликован доклад, в котором утверждается, что Россия распространяла дезинформацию, пытаясь повлиять на исход выборов в США, следует из доклада американских разведслужб.

При этом минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре не обнаружили свидетельств влияния иностранных государств на итоги выборов. Однако Вашингтон анонсировал принятие новых антироссийских санкций за якобы имевшие место попытки Москвы повлиять на исход выборов главы государства.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По официальным данным голосования выборщиков, Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Дональд Трамп — 232.