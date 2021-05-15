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Пушков спросил с Чубайса "омерзительную правду" о реформах в 1990-х
15 мая 2021, 22:40 • 84 • Политика
Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс пожаловался на "омерзительную ложь" в СССР. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал его слова и спросил с политика "омерзительную правду" о реформах 1990-х.
Ранее экс-глава Роснано, а ныне спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс признался в интервью, данном "Коммерсанту", что ненавидит советскую власть за "омерзительную ложь".
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Анатолия Чубайса, спросив с него "омерзительную правду" о реформах 1990-х.
- написал Пушков у себя в Twitter, добавив, что "иначе картина получается неполной".
Сенатор при этом тонко поддел Чубайса, обратив внимание на то, что как раз об этом-то тот "скромно умолчал".
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