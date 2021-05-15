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Пушков спросил с Чубайса "омерзительную правду" о реформах в 1990-х

15 мая 2021, 22:40  •  84 • Политика
Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс пожаловался на "омерзительную ложь" в СССР. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал его слова и спросил с политика "омерзительную правду" о реформах 1990-х.
Ранее экс-глава Роснано, а ныне спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс признался в интервью, данном "Коммерсанту", что ненавидит советскую власть за "омерзительную ложь".
Всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи, - высказался политик. - Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Анатолия Чубайса, спросив с него "омерзительную правду" о реформах 1990-х.
Теперь хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний,
- написал Пушков у себя в Twitter, добавив, что "иначе картина получается неполной".
Сенатор при этом тонко поддел Чубайса, обратив внимание на то, что как раз об этом-то тот "скромно умолчал".
Чубайс назвал жизнь в Советском Союзе "омерзительной ложью2. Теперь хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний. Иначе картина получается неполной. Но об этом он скромно умолчал.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 15, 2021

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