Пушков спросил с Чубайса "омерзительную правду" о реформах в 1990-х

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс пожаловался на "омерзительную ложь" в СССР. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал его слова и спросил с политика "омерзительную правду" о реформах 1990-х.

Ранее экс-глава Роснано, а ныне спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс признался в интервью, данном "Коммерсанту", что ненавидит советскую власть за "омерзительную ложь".

Всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи, - высказался политик. - Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Анатолия Чубайса, спросив с него "омерзительную правду" о реформах 1990-х.

Теперь хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний,

- написал Пушков у себя в Twitter, добавив, что "иначе картина получается неполной".

Сенатор при этом тонко поддел Чубайса, обратив внимание на то, что как раз об этом-то тот "скромно умолчал".