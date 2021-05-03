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Пушков спрогнозировал будущее договоров России и США
03 мая 2021, 23:40 • 22 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков спрогнозировал будущее договоров, заключённых между Россией и США. Он назвал главную причину несговорчивости американцев.
По словам сенатора, продление Вашингтоном Договора об СНВ-3, вероятнее всего, станет исключением из правила. Ждать возвращения Соединённых Штатов в Договор об открытом небе (ДОН) или в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не стоит.
Скриншот: Telegram/Алексей ПУШКОВ
Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп за свой срок успел выйти из ДОН и ДРСМД, чем значительно дестабилизировал глобальную систему безопасности. Его преемник Джо Байден заявил, что США будут сотрудничать с Россией в вопросах сдерживания гонки вооружения. Он подписал соглашение о продлении СНВ-3 - договора, который предполагает сокращение наступательных вооружений.
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