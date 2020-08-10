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Пушков снова обвинил Twitter в дискриминации при маркировке СМИ
10 августа 2020, 09:05 • 67 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отсутствие маркировки о госфинансировании у ряда иностранных СМИ, работающих на территории РФ.
6 августа в Twitter заявили о начале маркировки страниц правительственных чиновников, а также изданий, подконтрольных государству.
«Отныне RT обозначается в твиттере как Russia state-affiliated media. Ни «Радио Свобода», ни «Голос Америки», финансируемые из бюджета США, так не обозначены. Причина? У них-де «независимая редакционная политика», — написал сенатор в Twitter.
По его словам, «мораль у этой сказки поймет даже карапуз».
Ранее Пушков назвал систему маркировки аккаунтов государственных СМИ в Twitter актом информационной дискриминации, поскольку такие масс-медиа, как «Голос Америки», «Радио Свобода», Би-би-си и Deutsche Welle не были никак обозначены.
С 6 августа страницы «РИА Новости», ТАСС, RT, «Вести» и ряда других медиаресурсов были отмечены маркировкой «Государственное издание, Россия». Также маркировка появилась на аккаунте российского лидера Владимира Путина, правительства страны и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева.
На следующий день в список учетных записей с маркировкой вошли аккаунты Совета Федерации и Государственной думы, посольств России в Великобритании, Франции и США.
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