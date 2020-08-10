Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
"Не до политесов...": Красивый ход Путина в переговорах с Лукашенко ра...
Главная / Политика

Пушков снова обвинил Twitter в дискриминации при маркировке СМИ

10 августа 2020, 09:05  •  67 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отсутствие маркировки о госфинансировании у ряда иностранных СМИ, работающих на территории РФ.
6 августа в Twitter заявили о начале маркировки страниц правительственных чиновников, а также изданий, подконтрольных государству.
«Отныне RT обозначается в твиттере как Russia state-affiliated media. Ни «Радио Свобода», ни «Голос Америки», финансируемые из бюджета США, так не обозначены. Причина? У них-де «независимая редакционная политика», — написал сенатор в Twitter.
По его словам, «мораль у этой сказки поймет даже карапуз».
Ранее Пушков назвал систему маркировки аккаунтов государственных СМИ в Twitter актом информационной дискриминации, поскольку такие масс-медиа, как «Голос Америки», «Радио Свобода», Би-би-си и Deutsche Welle не были никак обозначены.
С 6 августа страницы «РИА Новости», ТАСС, RT, «Вести» и ряда других медиаресурсов были отмечены маркировкой «Государственное издание, Россия». Также маркировка появилась на аккаунте российского лидера Владимира Путина, правительства страны и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева.
На следующий день в список учетных записей с маркировкой вошли аккаунты Совета Федерации и Государственной думы, посольств России в Великобритании, Франции и США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
10 августа 2020, 05:25
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая "бои с милицией" в Белоруссии
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
10 августа 2020, 07:15
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
10 августа 2020, 03:35
"Лукашенко готов бежать из Минска": В Белоруссии пытаются спровоцировать бунт
10 августа 2020, 05:25
"Пробивайте колёса спецмашинам": В Белоруссии в ход пошли методички и провокации Запада
10 августа 2020, 01:45
У Тихановской 78,5%: Автор NEXTA сообщил о "результатах" белорусских выборов в Москве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии
04 августа 2020, 14:40
"Просто сравнивали их с землёй": ВСУ готовят себе новый котёл в Донбассе
08 августа 2020, 12:10
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
03 августа 2020, 12:05
"Десант Вагнера" готовил майдан? Билеты задержанных в Белоруссии "сдали" их миссию
07 августа 2020, 12:20
Лукашенко всё испортил. Сдал Ельцина и Зеленского вместо Путина
05 августа 2020, 15:25
"Расстреливать из атомного оружия!": Тимошенко попыталась попасть на переговоры с русскими
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.