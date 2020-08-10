Пушков снова обвинил Twitter в дискриминации при маркировке СМИ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отсутствие маркировки о госфинансировании у ряда иностранных СМИ, работающих на территории РФ.

6 августа в Twitter заявили о начале маркировки страниц правительственных чиновников, а также изданий, подконтрольных государству.

«Отныне RT обозначается в твиттере как Russia state-affiliated media. Ни «Радио Свобода», ни «Голос Америки», финансируемые из бюджета США, так не обозначены. Причина? У них-де «независимая редакционная политика», — написал сенатор в Twitter.

По его словам, «мораль у этой сказки поймет даже карапуз».

Ранее Пушков назвал систему маркировки аккаунтов государственных СМИ в Twitter актом информационной дискриминации, поскольку такие масс-медиа, как «Голос Америки», «Радио Свобода», Би-би-си и Deutsche Welle не были никак обозначены.

С 6 августа страницы «РИА Новости», ТАСС, RT, «Вести» и ряда других медиаресурсов были отмечены маркировкой «Государственное издание, Россия». Также маркировка появилась на аккаунте российского лидера Владимира Путина, правительства страны и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева.

На следующий день в список учетных записей с маркировкой вошли аккаунты Совета Федерации и Государственной думы, посольств России в Великобритании, Франции и США.