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Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8
22 августа 2019, 13:24 • 49 • Украина
Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».
© Владимир Трефилов РИА Новости
По его словам, попытки выставить условия в данном случае неправомерны по определению.
«Если «семёрка» хочет остаться в своём нынешнем составе — без России и Китая, вызывая всё меньше интереса в мире, то это её выбор», — написал он в Twitter.
Как отметил парламентарий, следует понимать, что выставление условий Москве является плохой политикой.
Позднее он прокомментировал позицию Зеленского, который связал возвращение России в G8 с Крымом и Донбассом.
«Когда условия для участия России в G8 выставляют лидеры «cемёрки» — это негодная политика. Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, — это комичная политика», — добавил он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Французский президент Эммануэль Макрон назвал эту перспективу уместной.
В Берлине подчёркивали, что Россия может вернуться к такому формату в случае устранения причин, по которым произошло её исключение.
Как отмечал Зеленский, «возвращение» Крыма, разрешение конфликта в Донбассе и освобождение украинских моряков станут «настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».
Подробнее — в материале RT.
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