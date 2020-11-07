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Пушков счел новую гражданскую войну в США маловероятной

07 ноября 2020, 09:15  •  151 • Политика
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил возможность распада Соединенных Штатов и гражданской войны на территории страны.
По мнению сенатора, такой сценарий развития событий в настоящее время едва ли возможен.
«В последнeе врeмя сталo мoдным рaссуждать о близкoм крaхе США как гoсударства, их «раскoле на двe стрaны», грaжданской вoйне и т.п. Не будет ни первого, ни второго, ни третьего», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что сравнения с временами войны Севера и Юга в США 1861–1865 годов некорректны, и сейчас нет ни одного признака надвигающегося вооруженного конфликта.
«Для гражданской войны нужны два противостоящих социальных стана с разными целями, идеологией и диаметрально противоположными проектами развития. Такой ситуации радикального конфликта в США нет», — пояснил сенатор.
Тем не менее Пушков указал, что ситуация с президентскими выборами ослабила Соединенные Штаты.
«Раскол в США налицо, «трампизм» как феномен сохранится в американской политике, но ослабление соединительной ткани американского общества будет длительным, противоречивым, неодномерным процессом», — написал он.
Ранее, 6 ноября, Пушков заявил, что победа на президентских выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена может привести к ухудшению отношений Вашингтона и Москвы

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