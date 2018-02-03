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Пушков: Санкции США против госдолга России откроют новый ящик Пандоры

03 февраля 2018, 11:39  •  118 • Политика
По словам члена Совета федерации, новые ограничения приведут к негативным последствиям.
Сенатор Алексей Пушков заявил, что заявление американского Минфина об угрозе санкций в отношении государственного долга России являются "опасным сдвигом".
Напомним, ранее Минфин США выступил с докладом, в котором признал риск новых санкций против российского госдолга. По данным ведомства, ограничения могут оказать негативное влияние на интересы американских инвесторов и компаний, а также отрицательно сказаться на глобальных финансовых рынках.
По мнению Пушкова, новые санкции произведут негативный эффект не только на Россию, но и на США. По его словам, санкции против суверенного долга России приведут к неблагоприятным сдвигам.
"США умеют открывать ящики Пандоры, они вновь рискуют открыть один из них", — написал сенатор в своем Twitter.
Ранее ряд экспертов выступил с оценками возможных реакций России в случае введения ограничения на ее госдолг. По их мнению, может начаться масштабный отток капитала из страны, замедление роста экономики и снижение курса рубля.

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