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Пушков с иронией рассказал о разочаровании посла Украины после отказа Германии
26 апреля 2021, 10:05 • 118 • Политика
Дипломату из Незалежной не удалось ничего выторговать в Берлине
Украинского посла сильно разочаровали в Германии. Об этом с иронией рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков.
Даже самые ярые критики России в ФРГ – зеленые – и те против вступления Украины в НАТО. Дипломату из Незалежной не удалось ничего выторговать в Берлине, и бывшего в употреблении оружия ему там не обещали, добавил сенатор.
Немцы хорошо понимают, что впустить Украину в альянс, значит, втянуть его в противостояние с РФ, поэтому говорят Киеву: "nein (нет)", отметил представитель Совфеда.
По его мнению, у посла Незалежной в Германии есть причины отчаяться. Кроме того, что страну не пускают в НАТО, так еще и "денег на дают, ядерное оружие завести не разрешают".
Мало того, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал главу украинской дипмиссии клоуном. С чем российский сенатор полностью согласен.
И что делать посланнику Киева? "Хоть в отставку подавай", – заключил Пушков в своем телеграм-канале.
Сенатор также указал на публикацию в одной из газет Германии интервью главы немецких зеленых Анналены Бербок, которое растиражировали украинские СМИ. Лидер борцов за экологию выразила мнение, что не стоит обеспечивать Незалежную оружием. На что посол с берегов Днепра Андрей Мельник ответил, что его разочаровывает отказ о предоставлении вооружения для обороны и по НАТО.
Тем временем на Украине определились с началом разрыва дипотношений с Россией. Бывший президент Незалежной Леонид Кравчук снова пригрозил Москве оружием и объявил, что в Минск больше не поедет.
На днях сообщалось, что появление в небе над Киевом военных самолетов НАТО становится обычным делом. Не так давно за трое суток на Украине приземлились три западных военных транспортника.
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