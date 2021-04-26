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Дипломату из Незалежной не удалось ничего выторговать в Берлине

Украинского посла сильно разочаровали в Германии. Об этом с иронией рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Даже самые ярые критики России в ФРГ – зеленые – и те против вступления Украины в НАТО. Дипломату из Незалежной не удалось ничего выторговать в Берлине, и бывшего в употреблении оружия ему там не обещали, добавил сенатор.

Немцы хорошо понимают, что впустить Украину в альянс, значит, втянуть его в противостояние с РФ, поэтому говорят Киеву: "nein (нет)", отметил представитель Совфеда.

По его мнению, у посла Незалежной в Германии есть причины отчаяться. Кроме того, что страну не пускают в НАТО, так еще и "денег на дают, ядерное оружие завести не разрешают".

Мало того, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал главу украинской дипмиссии клоуном. С чем российский сенатор полностью согласен.

И что делать посланнику Киева? "Хоть в отставку подавай", – заключил Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор также указал на публикацию в одной из газет Германии интервью главы немецких зеленых Анналены Бербок, которое растиражировали украинские СМИ. Лидер борцов за экологию выразила мнение, что не стоит обеспечивать Незалежную оружием. На что посол с берегов Днепра Андрей Мельник ответил, что его разочаровывает отказ о предоставлении вооружения для обороны и по НАТО.

Тем временем на Украине определились с началом разрыва дипотношений с Россией. Бывший президент Незалежной Леонид Кравчук снова пригрозил Москве оружием и объявил, что в Минск больше не поедет.

На днях сообщалось, что появление в небе над Киевом военных самолетов НАТО становится обычным делом. Не так давно за трое суток на Украине приземлились три западных военных транспортника.