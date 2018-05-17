|
Пушков с иронией оценил размер взноса Украины в Совет Европы
17 мая 2018, 06:39 • 134 • Украина
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы Украины сделать добровольный взнос в бюджет Совета Европы.
РИА Новости
«Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу», — написал он в Twitter.
Сенатор отметил, что украинский взнос не сможет возместить ущерб от неучастия России в работе ПАСЕ.
16 мая правительство Украины одобрило добровольный взнос в Совет Европы в размере $400 тысяч.
В конце апреля генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что организация в 2019 году может принять меры в отношении России из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Подпишитесь на нас
134
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 мая 2018, 06:39
|
13 мая 2018, 08:40
|
12 мая 2018, 14:39
|
10 мая 2018, 20:24
|
15 мая 2018, 12:09
|
13 мая 2018, 15:09
|
12 мая 2018, 06:39