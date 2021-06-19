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Пушков резко высказался о чуши американских пропагандистов: "Задача – урыть"

19 июня 2021, 03:10  •  36 • Политика
Сенатор Алексей Пушков резко высказался о чуши американских пропагандистов, а именно телеканалов. Причиной стала публикация о Владимире Путине и "возвращении" Украины в НАТО. "Задача – урыть", - подчеркнул Пушков.
Тележурналист, собкор ВГТРК Анастасия Попова с своём Telegram-канале обратила внимание на деятельность заокеанских коллег. Телеканал CNBC продемонстрировал отрывок пресс-конференции президента России Владимира Путина на пресс-конференции после саммита в Женеве. Якобы он заявил, что нечего и обсуждать возвращение Украины в НАТО.
"Return" of Ukraine to NATO? Я что-то пропустила?" – возмутилась Попова и показала подписчикам скриншот с соответствующей надписью.
Алексей Пушков к праведному гневу присоединился.
"Какое "возвращение Украины в НАТО"?? О чем пишет CNBC? Они там совсем уже?" – отреагировал он.
У себя Telegram-канале он объяснил, что все СМИ в США давным-давно являются чисто пропагандистскими средствами, распространяющими дезинформацию. У них только одна задача – "урыть противников". Причём атака идёт как на противников внутренних, например, экс-президента США Дональда Трампа, так и на внешних.
"Если задача урыть выполняется, остальное неважно: можно нести любую чушь. И началось это с подготовки войны в Ираке", - подчеркнул сенатор.

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