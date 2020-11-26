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Пушков резко ответил Германии на слова о российской угрозе
26 ноября 2020, 10:40 • 31 • Политика
Политик отметил, что подобные заявления на Россию не действуют
Выстраивать с Москвой диалог, опираясь при этом на позицию силы, у Берлина не выйдет. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в "Твиттере".
Напомним, ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время своего выступления в Бундестаге заявила, что в связи с ростом военной угрозы со стороны России НАТО стоит поддерживать военные расходы для возможности вести диалог с Москвой. Однако делать это намерены, по ее словам, "с позиции силы", пишет "Пятый канал".
"Это всегда было хорошей позицией германской внешней политики, и так должно остаться в будущем", – приводит ее слова телеканал "360".
Алексей Пушков ответил немцам, что если они будут пытаться выстраивать общение с Россией в таком ключе, то ничего у них не получится.
Заявления о том, что Россия представляет собой угрозу часто звучат из уст властей западных стран. Чаще всего к такому аргументу прибегают в Польше странах Прибалтики, обращаясь к США с просьбой разместить у себя американских военных.
В Москве ни раз заявляли, что нападать на какую-либо из стран НАТО не намерены, информируя об этом членов альянса. При этом Россия выражает обеспокоенность наращиванием военных сил в Европе.
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