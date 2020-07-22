Пушков резко осадил США за оружие "Судного дня"

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Политик посоветовал Белому дому побольше думать о том, как снизить риски ядерной войны

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, комментируя требование Вашингтона прекратить российские разработки новейших ядерных ракет, что американский аналог также не является "ангелом с небес". Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттер".

По мнению политика, Вашингтону стоит заняться разработкой новых способов по контролю за ядерными программами, а не разрывать в одностороннем порядке международные соглашения, приближая "Судный день", отмечает URA.RU.

В США призвали Россию прекратить работу над ракетами с ядерным двигателем, назвав их «летающим Чернобылем». А новейшие ядерные ракеты США, к-ые заменят все МБР «Минитмен», это что - гуманное оружие или «ангелы с небес»? К сведению Биллингсли: это и есть оружие «Судного дня». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 21, 2020

Ранее спецпредставитель главы Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли потребовал от Кремля остановить работу над созданием ядерных ракет, которые назвал "летающим Чернобылем".

В 2019 году Штаты решили прекратить свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности, обвинив РФ в нарушении его условий. Кремль отверг подобные заявления, предложив Белому дому пойти на компромисс, однако американская сторона решила не поддерживать диалог. Москва неоднократно отмечала, что выступает за общую международную договоренность и обсуждение стратегической стабильности.

"Утро.ру" писало, что военный эксперт Игорь Коротченко указал на превосходство российских ВС над американскими в воздушном пространстве. В скором времени Минобороны должно увидеть отечественные системы С-500, способные к перехвату гиперзвуковых ракет, о которых часто заявляли в Белом доме.