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Пушков резко осадил США за оружие "Судного дня"
22 июля 2020, 11:00 • 30 • Политика
Политик посоветовал Белому дому побольше думать о том, как снизить риски ядерной войны
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, комментируя требование Вашингтона прекратить российские разработки новейших ядерных ракет, что американский аналог также не является "ангелом с небес". Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттер".
По мнению политика, Вашингтону стоит заняться разработкой новых способов по контролю за ядерными программами, а не разрывать в одностороннем порядке международные соглашения, приближая "Судный день", отмечает URA.RU.
Ранее спецпредставитель главы Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли потребовал от Кремля остановить работу над созданием ядерных ракет, которые назвал "летающим Чернобылем".
В 2019 году Штаты решили прекратить свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности, обвинив РФ в нарушении его условий. Кремль отверг подобные заявления, предложив Белому дому пойти на компромисс, однако американская сторона решила не поддерживать диалог. Москва неоднократно отмечала, что выступает за общую международную договоренность и обсуждение стратегической стабильности.
"Утро.ру" писало, что военный эксперт Игорь Коротченко указал на превосходство российских ВС над американскими в воздушном пространстве. В скором времени Минобороны должно увидеть отечественные системы С-500, способные к перехвату гиперзвуковых ракет, о которых часто заявляли в Белом доме.
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