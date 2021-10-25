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Пушков резко осадил набросившегося на Россию экс-главу МИД Украины

25 октября 2021, 20:35  •  274 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Сенатор разложил ситуацию по полочкам
Украинские политики ни на один день не прекращают негативно высказываться о нашем государстве. Недавно бывший глава местного МИД Владимир Огрызко заявил, что вскоре Москву "вытолкнут на обочину мировой политики". Скандальное заявление прокомментировали в Совете Федерации.
Сенатор Алексей Пушков решил обратить внимание на очередной русофобский выпад украинцев. Госслужащий резонно заметил, что угроза отправиться на обочину мировой политики скорее есть у Украины. Незалежная давно потеряла самостоятельность и является марионеткой в руках западных кураторов. Такое положение страны никак не подразумевает ее включение в ряды мощных держав.
Некогда высокопоставленный украинский чиновник ранее объявил, что Соединенные Штаты Америки якобы собираются разработать план нового мироустройства, в котором не будет места нашей стране. По данным Огрызко, именно этим сейчас занимается американский лидер Джо Байден.
Комментируя это скандальное высказывание, Алексей Пушков отметил, что украинские политики никак не могут понять, какие события разворачиваются на международной арене. Вспомнить хотя бы мощный энергетический кризис, который обернулся настоящей катастрофой для европейских стран. Пушков убежден, что Киев не способен оценить реальные масштабы этой проблемы и ее последствия.
Сенатор напомнил, что наша страна входит в тройку государств-лидеров, а слова Украины давно обесценились и сейчас гроша ломаного не стоят.

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