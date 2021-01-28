Пушков резко осадил генсека НАТО: "Его миру… приходит конец"

Напомним, ранее Столтенберг заявил о необходимости увеличения расходов на оборону для "сдерживания" России и Китая. По его словам, военные НАТО должны оставаться в готовности "для реагирования на такие вызовы, как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъёма Китая".

Отвечая на заявление Столтенберга, Пушков призвал последнего осознать, что "его "миру, основанному на правилах", выработанных в трёх-четырёх западных столицах, приходит конец".

"Слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного, - написал он в Twitter. - Тем более на право бывшего сильного".