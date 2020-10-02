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Пушков развенчал "успех" "мужественных" русофобов из Грузии. Кикабидзе отличался лишь одним
02 октября 2020, 17:45 • 141 • Политика
Сенатор Алексей Пушков развенчал "успех" "мужественных" русофобов из Грузии. По его словам, Вахтанг Кикабидзе отличался лишь одним от своих "соратников".
Напомним, грузинская партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили пытается прорваться во власть на популярности актёра и певца Вахтанга Кикабидзе. Артист занял первое место в партийном списке, который представлен в ЦИК Грузии.
По словам его новых соратников, в Кикабидзе необходимо ценить то, что "в отличие от тех деятелей искусства, которые поддерживают правящую «Грузинскую мечту», он плюнул в лицо России, отказался от доходов, которые мог получить, выступая там".
"Нужно ли много мужества, чтобы говорить гадости о стране, сделавшей его известным как певца и актера? Вряд ли", - отмечает Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что таких "мужественных" в Грузии пруд пруди".
"Есть и такие, кто в России получает популярность, а потом называют её врагом, типа Катамадзе", - отметил он, обратив внимание на то, что такие "мужественные" депутаты в ПАСЕ: "Все на одно лицо, искажённое ненавистью".
"Были и другие, но они были исключением. Так что никакого мужества, чтобы нападать на Россию, иметь не надо", - добавил он, отметив, что сегодня таков запрос Запада.
"Кикабидзе отличается разве лишь тем, что считался в СССР воплощением - позитивным воплощением - своего народа", - подчеркнул Пушков.
По его словам, то время уже прошло, "а нынешний Кикабидзе воплощает в себе совсем другие черты".
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