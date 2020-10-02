Пушков развенчал "успех" "мужественных" русофобов из Грузии. Кикабидзе отличался лишь одним

Напомним, грузинская партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили пытается прорваться во власть на популярности актёра и певца Вахтанга Кикабидзе. Артист занял первое место в партийном списке, который представлен в ЦИК Грузии.

По словам его новых соратников, в Кикабидзе необходимо ценить то, что "в отличие от тех деятелей искусства, которые поддерживают правящую «Грузинскую мечту», он плюнул в лицо России, отказался от доходов, которые мог получить, выступая там".

"Нужно ли много мужества, чтобы говорить гадости о стране, сделавшей его известным как певца и актера? Вряд ли", - отмечает Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что таких "мужественных" в Грузии пруд пруди".

"Есть и такие, кто в России получает популярность, а потом называют её врагом, типа Катамадзе", - отметил он, обратив внимание на то, что такие "мужественные" депутаты в ПАСЕ: "Все на одно лицо, искажённое ненавистью".

"Были и другие, но они были исключением. Так что никакого мужества, чтобы нападать на Россию, иметь не надо", - добавил он, отметив, что сегодня таков запрос Запада.

"Кикабидзе отличается разве лишь тем, что считался в СССР воплощением - позитивным воплощением - своего народа", - подчеркнул Пушков.

По его словам, то время уже прошло, "а нынешний Кикабидзе воплощает в себе совсем другие черты".