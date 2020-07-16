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Пушков разоблачил "геополитическую капитуляцию" Горбачёва: "Мог выставить условия"

16 июля 2020, 15:00  •  21 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера правительства ФРГ Зайберта о согласии экс-президента СССР Михаила Горбачёва на членство Германии в НАТО. Сенатор разоблачил Горбачёва, подчеркнув, что тот "мог как минимум выставить условия", но он "уже встал на путь геополитической капитуляции".
Ранее, напомнил Пушков, спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал о том, как 30 лет назад во время встречи с руководством ФРГ в Архызе на Кавказе экс-президента СССР Михаил Горбачёв "внезапно дал согласие на членство объединённой Германии в НАТО". Больше того, тот даже согласился в одностороннем порядке вывести советские войска с территории Германии до 1994 года.
Это заявление у себя в авторском Telegram-канале прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, разоблачив Горбачёва. По словам эксперта, показательным является тот факт, что и тогдашний канцлер Коль, и глава МИД ФРГ Геншер "ждали реакции главы СССР".
"С учётом Потсдамских соглашений и законного присутствия Группы советских войск на территории Восточной Германии численностью 338 тысяч от Москвы по-прежнему зависело очень многое", - высказал своё мнение по данному вопросу Пушков.
Он подчеркнул, что Горбачёв "мог как минимум выставить условия". Но помимо этого мог воспротивиться и потребовать нейтрального статуса для новой Германии.
Однако, как полагает Пушков, к тому моменту экс-президент СССР "уже встал на путь геополитической капитуляции и, видимо, интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны".
Сенатор напомнил, что уже 15 октября 1990 года, то есть после данного согласия на членство объединённой Германии в Североатлантическом альянсе, "Горбачёв получил вожделенную премию. За заслуги перед западным альянсом".

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