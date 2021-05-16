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Пушков разоблачил планы Зеленского на фоне борьбы с Медведчуком

16 мая 2021, 14:15  •  71 • Политика
Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сенатор уличил президента Украины во лжи
Глава Незалежной Владимир Зеленский не ведет борьбу с олигархами, а хочет восстановить упавший за последнее время свой рейтинг. В этом российский сенатор Алексей Пушков увидел причину обвинений против председателя политсовета партии Украины "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.
Член Совфеда РФ отметил, что партия кума Путина за последние месяцы набрала популярность среди народа, в этом лидер украинцев видит опасность для себя. Поэтому Зеленский, по словам Пушкова, опять начал выкручиваться: он не ведет войну против олигархов, а ищет способы спасти свой рейтинг.
Борьба против Медведчука же связана с желанием убрать с политической арены Украины политиков, которые настроены на дружеские отношения с РФ, написал Пушков на своей странице в "Твиттер".
Напомним, ранее Медведчука отправили под домашний арест. Политика подозревают в госизмене и расхищении ресурсов в Крыму. Сам Медведчук обвинения в свой адрес отвергает, считая, что это политическое преследование.
Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил в эфире "Украины 24", что страна пойдет на обмен "предателей" страны на осужденных в России украинцев.
Зеленский же похвастался перед украинцам борьбой с олигархами на примере Медведчука, пригрозив особо богатым жителям страны подобной участью. В России же выразили беспокойство из-за политической зачистки в Незалежной. Так, Владимир Путин отметил, что Украину пытаются превратить в антипод России, делая из страны площадку, которая угрожает безопасности нашей страны.

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