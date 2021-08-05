Пушков разбил слова Чубайса о смене элит тремя неопровержимыми фактами

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса о смене мировых элит, разбив это заявление тремя неопровержимыми фактами. "Революционной смены мировых элит, о которой говорит Чубайс, не будет", - уверен сенатор.

Ранее, напомним, экс-глава "Роснано", спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс посчитал революцию в энергетике причиной скорой смены мировых элит. Он полагает, что случится глобальная перегруппировка, в результате которой не позже 2020-х годов сформируется новый список лидеров.

Эту теорию в пух и прах разбил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Политик в своём Telegram-канале подчеркнул, что "революционной смены мировых элит, о которой говорит Чубайс, не будет". В качестве подтверждения своим словам он приводит три неопровержимых факта.

"Во-первых, нынешние элиты очень прочно укоренились, не намерены уступать кому-либо своё место и располагают мощными рычагами для его сохранения", - пояснил свою точку зрения сенатор, обратив внимание на то, что особенно это заметно по Давосу. Тут высказанный Пушковым аргумент можно не только увидеть, но и почувствовать.

"Во-вторых, потому, что именно представители нынешней мировой элиты, а не какие-то неведомые и таинственные силы делают всё, чтобы возглавить процессы глобальных изменений", - продолжает опровергать слова Чубайса сенатор, добавив, что и конкурентов этим представителям пока не имеется.

Третья причина подтверждается историей, причём не только России, но и всего мира. В частности, Пушков подчёркивает тот факт, что "смена элит может быть революционной только в случае политической революции, но никак не энергетической, экологической или какой-либо другой".

"Обратному доказательств нет, - отмечает сенатор. - Это если говорить по существу, а не выискивать политические подтексты заявления".