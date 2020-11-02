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Пушков рассказал об упущенном Украиной шансе на повышение уровня жизни

02 ноября 2020, 09:00  •  82 • Политика
Украина упустила свой шанс на повышение уровня жизни, когда прекратила развивать торгово-экономические отношения и с Россией, и с Европой одновременно. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
1 ноября в Twitter он прокомментировал заявление главы комитета рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о том, что о европейском уровне жизни украинцы могут забыть, а сделать из страны Францию не получится при жизни следующего поколения. Так, по его словам, только для того, чтобы догнать Польшу по ВВП, Украине нужно минимум 40 лет.
По мнению Пушкова, сейчас Украина сталкивается с последствиями майдана и антироссийской политики.
«Шанс у Украины на повышение уровня жизни был — в случае развития торгово-экономических связей и с Россией, и с Европой. При такой политике в 2011–2013 темпы роста экономики страны были приличные, ВВП приблизился к 200 млрд долл. Но был раскручен майдан, и Украина свой шанс провалила», — написал сенатор.
25 октября украинское издание «Зеркало недели» заявило, что экономика страны напоминает «Титаник», а в ближайшее время ее ожидает постепенная девальвация и инфляция. Аналитики по-прежнему прогнозируют массовый отток трудоспособного населения в Европу.

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