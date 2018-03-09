Пушков рассказал об отрезвляющем эффекте русского оружия для США

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Сенатор прокомментировал призыв американских коллег начать переговоры на фоне послания президента Путина.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв американских сенаторов-демократов к госсекретарю Рексу Тиллерсону. В своем обращении сенаторы призвали немедленно начать диалог с Россией, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в связи с недавним посланием президента Путина.

Пушков отметил, что сенат США впервые призвал к переговорам с Россией по вопросу о ядерных вооружениях. "Иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь. Отрезвляет", - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, группа сенаторов США от Демократической партии, а также один независимый сенатор, обратились к Тиллерсону с призывом немедленно начать переговоры с Россией о стратегической стабильности. Поводом для этого стало обращение к Федеральному собранию Владимира Путина, в ходе которого он представил новое российское вооружение.