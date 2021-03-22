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Пушков рассказал об «опасных рефлексах» администрации Байдена

22 марта 2021, 14:05  •  25 • Политика
У администрации президента США Джо Байдена «опасные рефлексы». Об этом написал 22 марта в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, Вашингтон хочет вернуть превосходство США, но не знает, какими путями этого добиться.
«Сирию уже бомбили — непонятно зачем. Москву оскорбили — теперь сами выглядят глупо», — поделился мнением политик.
Вашингтон хочет запугать Тегеран, но у США нет в настоящее время ни политики, ни дипломатии, только конвульсии, заключил Пушков.
«Дело не в Иране, дело в США. При администрации Байдена еще не то будет. У нее опасные рефлексы», — указал сенатор.
Как ранее в этот день заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва рассчитывает на возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе с Ираном. Выйдя из соглашения, Вашингтон не просто прекратил выполнять свои обязательства, но запретил выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН всем остальным странам, указал министр.
Подобное поведение Соединенных Штатов глава МИДа назвал «грубейшим» нарушением международного права, а также демонстрацией полной «недоговороспособности государства».
10 марта госсекретарь Энтони Блинкен допустил, что США могут смягчить санкции против Ирана, но только при условии, что страна вернется в СВПД, целью которого является урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. 15 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США как можно скорее вновь присоединиться к ядерному соглашению.
СВПД, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, был заключен в 2015 году. Однако в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Тегерана. Иран, в свою очередь, в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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